Metrobüs Durağında Skandal!..

İstanbul'da Ocak ayında 19 yaşındaki genç bir kızın metrobüsten indikten sonra saldırıya uğradığı ortaya çıktı. Genç kızı, üst geçitten indikten sonra ağzını kapatarak çimenlere sürükleyip tecavüz girişiminde bulunduğu ileri sürülen Suriyeli Rami R.'nin genç kızın bağırması üzerine etraftakiler tarafından yakalandığı, ancak çıkarıldığı mahkeme tarafından serbest bırakıldığı ortaya çıktı.