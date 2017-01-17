Metro Toptancı Market Türkiye yatırımlarına hız kesmeden devam ediyor

Metro Toptancı Market, 2017 yılında Kartal'daki yeni mağazasının yanı sıra, açılacak yeni HORECA dağıtım noktalarıyla yeni bölgelerde profesyonellerin ayağına sevkiyat yapmaya devam edecek.

Kubilay Özerkan, "27 yıldır Türkiye'ye yaptığımız yatırımlara, daha nice 27 yıllar devam edeceğimizin bilinciyle planlamalarımızı yapıyoruz" dedi.

Metro Toptancı Market, 17 Ocak Perşembe günü 'Gastronomi keşif merkezi' olarak faaliyet gösteren Gastronometro'da düzenlediği basın toplantısında 2016 yılına ilişkin değerlendirmelerde bulunurken, 2017 hedeflerini ve yeni projelerini aktardı. 'Kolay Vazgeçmeyenler' adlı yeni reklam kampanyasının da hikâyesinin aktarıldığı toplantıda, reklam filmi katılımcıların büyük beğenisini kazandı.

Metro Toptancı Market Genel Müdürü Kubilay Özerkan, 2016 yılının kontrol edilemeyen faktörlerin sosyal ve iş hayatını etkilediği bir yıl olduğunu belirterek, "Yaşanan olaylardan hem HORECA hem de perakende sektörü olumsuz etkilendi. Bizim bu zorlukları aşmamızda, stratejik yaklaşımımız ve öngörülerimiz yardımcı oldu. Her zaman Türkiye'ye inancımızın tam olduğunun, ülkemize yatırım yapmaya devam edeceğimizin altını çizdik. Mağaza sayımızı ve operasyon sahalarımızı genişleterek büyüme isteğine sahip olduğumuzu her defasında vurguladık.

Nitekim yıl içinde toplam 15 milyon Euro yatırımla Antalya Konyaaltı, Fethiye ve Ayvalık'ta açtığımız 3 yeni mağaza ve Antalya Konyaaltı mağazamızın altında devreye aldığımız HORECA dağıtım noktası yatırımıyla da bunu teyit ettik. 2016 yılını hedeflerimize ulaşarak kapattık." şeklinde konuştu.

Özerkan: "2017 yılında yeni yatırımlar ve mağazalarla büyümemizi sürdüreceğiz"

"27 yıldır Türkiye'ye yaptığımız yatırımlara, daha nice 27 yıllar devam edeceğimizin bilinciyle planlamalarımızı yapıyoruz" diyen Özerkan, 2017 yılında da yatırımlara devam edileceğini açıkladı. Metro Toptancı Market, bu yıl İstanbul Kartal'da yeni bir mağazayı hizmete sokacak. Hayata geçecek mağazanın yanı sıra yeni HORECA dağıtım noktalarımız da devreye alınacak. Ayağa sevkiyat hizmeti verilecek bu depolar ve mağazalarla farklı bölgelerdeki profesyonellerin bulundukları yerlere sevkiyat yapılacak. Sürdürülebilir tarım ve balıkçılık projelerine devam edilirken, diğer taraftan farklı hayvan ırklarının Türkiye'ye getirilmesini öngören yeni hayvancılık projesi başlatılacak.

Metro Toptancı Market müşterilerinin yanında…

Zor dönemde müşterilerinin hayatını kolaylaştırmak için özel projeler de hayata geçirdiklerini vurgulayan Genel Müdür Kubilay Özerkan, iş birliği içinde bulundukları bankalarla müşterilerini finansal anlamda rahatlatacak özel ödeme çözümleri sunduklarını söyledi.

En vazgeçilmez yemeklerin arkasında 'Kolay Vazgeçmeyenler' var...

Metro Toptancı Market'in sunduğu ürünlerin ve hizmetlerin ardındaki mücadele, emek ve fedakârlığı konu alan yeni reklam kampanyası 'Kolay Vazgeçmeyenler', şirketin Türkiye'ye duyduğu güven ve inancın bir yansıması olarak karşımıza çıkıyor.

Fatih Kızılgök'ün yönettiği ve Tayanç Ayaydın'ın seslendirdiği filmler; tarladan ve balıkçı ağlarından sofraya uzanan süreçte üreticilerin ve gastronomi profesyonellerinin, Metro ile birlikte ürünü son tüketiciye en iyi ve lezzetli şekilde ulaştırmalarının arkasında yatan azmin ve özverili çalışmanın hikâyesini anlatıyor. Medina Turgul DDB tarafından hayata geçirilen 'Kolay Vazgeçmeyenler' kampanyasının reklam filmlerinde "Vazgeçilmez lezzetlerin arkasında kolay vazgeçmeyenler var" mesajı veriliyor.

Metro Toptancı Market Türkiye Genel Müdürü Kubilay Özerkan, "Yeni reklam kampanyamız, Türkiye'ye olan ve devam eden inancımızın en somut göstergelerinden biridir. Biz Metro olarak, yerel değerlerimize, üreticimize, sektörümüze, emeğe, özveriye sahip çıkmaya devam ediyoruz. Değerlerimizden, emek vermekten, yerellikten, üreticimizden, damak tadımızdan kolay vazgeçmiyoruz! Sektörümüzde çıta yükselten kalite standartlarımızı daha da artırmaya, en vazgeçilmez yemeklerin arkasında olup kolay vazgeçmemeye devam edeceğiz" dedi.