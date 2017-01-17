Metro Toptancı Market Genel Müdürü Özerkan Açıklaması

Metro Toptancı Market Genel Müdürü Kubilay Özerkan, piyasada fiyat artışı yönünde birtakım eğilimler olduğunu belirterek, "Doğrudur ama üreticiler de dahil olmak üzere kimse fiyatları artırmak istemiyor. Dolayısıyla maliyet artışlarının bir süre daha fiyatlara yansıması konusunda ötelemeler yaşanacağını düşünüyoruz, mart, nisan ayına kadar..." dedi.



Özerkan, "Gastronomi keşif merkezi" olarak faaliyet gösteren Gastronometro'da düzenlediği basın toplantısında, 2016'nın, sosyal ve politik açıdan zorlu bir yıl olduğunu söyledi.



Özerkan, "2016'nın sonuçları tam olarak belli değil ama ilk 3 çeyreğin ve biraz da kasım ayının verilerinden yola çıkarak söyleyebiliriz; oteller, restoranlar ve hazır yemek şirketleri (HORECA) sektöründe aşağı yukarı yüzde 15'lik bir gerilemeden bahsetmek mümkün." dedi.



Avrupalı toptancı devinin Türkiye operasyonlarının, yatırımlarının devam ettiğini belirten Özerkan, geçen yılı tek haneli büyüme rakamıyla kapattıklarını bildirdi.



Metro'nun coğrafi işaretli yerel ürün ihracatının 2016'da yüzde 10 arttığını ifade eden Özerkan, "Rusya ve Ukrayna büyük pazarlarımızdan bir tanesi oldu. Buraya sebze meyve ihracatımız yüzde 10 arttı. Buralara tarım ürünlerinin ihracatıyla ilgili bir problemle karşı karşıya kalmadık." diye konuştu.



"Türkiye'nin aydınlık geleceğine inanıyoruz"



Kubilay Özerkan, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişiminin ardından 16 Temmuz'da yurt genelindeki tüm mağazalarını açtıklarını belirterek, "Türkiye'nin aydınlık geleceğine inanıyoruz." dedi.



Metro'nun 27 yıldır Türkiye'de faaliyet gösterdiğini hatırlatan Özerkan, şöyle devam etti:



"Türkiye'de hala turizmin, HORECA'nın gideceği çok yer olduğunu düşünüyorum. Bugün HORECA pazarının büyüklüğü, satış fiyatları üzerinden yaklaşık 24 milyar dolarlık bir pazardan söz ediyoruz. Yurt dışında Türkiye ile ilgili yapılan birtakım araştırmalara göre, kişi başına dışarıda yeme Türkiye'de yıllık 200 dolar civarında. İspanya'da bu rakam 2 bin 600 dolar, İtalya'da 2 bin 200 dolar seviyesinde. Bu rakam Almanya'da bile 400 doların üzerinde. Dolayısıyla dışarıda yeme içme sektörünün Türkiye'de hala gidecek çok yolu var."



Özerkan, 2017'nin zorlu bir yıl olacağını belirterek, "Piyasada fiyat artışı yönünde birtakım eğilimler var. Doğrudur ama üreticiler de dahil olmak üzere kimse fiyatları artırmak istemiyor. Dolayısıyla maliyet artışlarının bir süre daha fiyatlara yansıması konusunda ötelemeler yaşanacağını düşünüyoruz, mart, nisan ayına kadar..." şeklinde konuştu.