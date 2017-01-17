Metro Toptancı Market 2017 Yılı Hedeflerini Açıkladı

Metro Toptancı Market Türkiye Genel Müdürü Kubilay Özerkan düzenlediği toplantıda, 2016 yılında tüm olumsuzluklara karşın büyümeye devam ettiklerini belirterek, 2017 yılında da yeni mağaza yatırımları olacağını söyledi.



Metro Toptancı Market, düzenlediği basın toplantısında 2016 yılına ilişkin değerlendirmelerde bulunurken, 2017 hedeflerini ve yeni projelerini açıkladı. Yeni reklam kampanyasının da hikayesinin de aktarıldığı toplantıda, reklam filmi izleyenlerin beğenisine sunuldu.



Metro Toptancı Market Genel Müdürü Kubilay Özerkan, 2016 yılının kontrol edilemeyen faktörlerin sosyal ve iş hayatını etkilediği bir yıl olduğunu belirterek, "Yaşanan olaylardan hem HORECA hem de perakende sektörü olumsuz etkilendi. Bizim bu zorlukları aşmamızda, stratejik yaklaşımımız ve öngörülerimiz yardımcı oldu. Her zaman Türkiye'ye inancımızın tam olduğunun, ülkemize yatırım yapmaya devam edeceğimizin altını çizdik. Mağaza sayımızı ve operasyon sahalarımızı genişleterek büyüme isteğine sahip olduğumuzu her defasında vurguladık. Nitekim yıl içinde toplam 15 milyon euro yatırımla Antalya Konyaaltı, Fethiye ve Ayvalık'ta açtığımız 3 yeni mağaza ve Antalya Konyaaltı mağazamızın altında devreye aldığımız HORECA dağıtım noktası yatırımıyla da bunu teyit ettik. 2016 yılını hedeflerimize ulaşarak kapattık" şeklinde konuştu.



"2017 yılında yeni yatırımlar ve mağazalarla büyümemizi sürdüreceğiz"



27 yıldır Türkiye'ye yaptıkları yatırımlara, daha nice 27 yıllar devam edeceklerini bilinciyle planlamalar yaptıklarını söyleyen Özerkan, 2017 yılında da yatırımlara devam edileceğini açıkladı. Metro Toptancı Market, bu yıl İstanbul Kartal'da yeni bir mağazayı hizmete sokacak. Hayata geçecek mağazanın yanı sıra yeni HORECA dağıtım noktalarımız da devreye alınacak. Ayağa sevkiyat hizmeti verilecek bu depolar ve mağazalarla farklı bölgelerdeki profesyonellerin bulundukları yerlere sevkiyat yapılacak. Sürdürülebilir tarım ve balıkçılık projelerine devam edilirken, diğer taraftan farklı hayvan ırklarının Türkiye'ye getirilmesini öngören yeni hayvancılık projesi başlatılacak.



Zor dönemde müşterilerinin hayatını kolaylaştırmak için özel projeler de hayata geçirdiklerini vurgulayan Genel Müdür Kubilay Özerkan, iş birliği içinde bulundukları bankalarla müşterilerini finansal anlamda rahatlatacak özel ödeme çözümleri sunduklarını söyledi. - İSTANBUL