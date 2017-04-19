Metro'dan Atıklar İçin Önlem
Metro Market, gıda kayıp ve atıkları önlemek için gıda hareketini başlattı.
Metro Market, gıda kayıp ve atıkları önlemek için gıda hareketini başlattı
Kaynak: Dunya.com
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