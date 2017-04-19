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Metro'dan Atıklar İçin Önlem
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Metro'dan Atıklar İçin Önlem

Metro Market, gıda kayıp ve atıkları önlemek için gıda hareketini başlattı.

Metro'dan Atıklar İçin Önlem

Metro Market, gıda kayıp ve atıkları önlemek için gıda hareketini başlattı

Kaynak: Dunya.com

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