Metot

Serkan Keskin'in yönettiği Metot oyunu, 26 Nisan'da İzmir AKM Yunus Emre Salonu'nda izleyiciyle buluşuyor.

Metot

Serkan Keskin'in yönettiği Metot oyunu, 26 Nisan'da İzmir AKM Yunus Emre Salonu'nda izleyiciyle buluşuyor..

Bir şirketin toplantı odası; iş görüşmesine gelen dört kişi, tüm hünerlerini ortaya koyup işi kapmak için gizem dolu çeşitli sınavlardan geçecekler.

İspanyol Jordi Galceran'ın 2003 yılında kaleme aldığı ve günümüz iş dünyasının acımasız yönlerini ortaya koyduğu bu oyun, yazarına dünya çapında bir ün getirdi. Semaver Kumpanya'nın sunduğu bu psikolojik gerilimi, nefeslerinizi tutarak izleyeceksiniz.

Yazan: Jordi Galceran

İspanyolca'dan çeviren: Zerrin Yanıkkaya

Yöneten: Serkan Keskin

Sahne Tasarımı: Cem Yılmazer

Müzik: Alper Maral

Yönetmen Asistanı: Zeynep Su Kasapoğlu

Oynayanlar: Mustafa Kırantepe, Sarp Aydınoğlu, Serkan Keskin, Sezin Bozacı

Detaylar :

İl : İzmir

İlce : Konak

Mekan : İzmir AKM Yunus E.

Mekan Adresi : Mithat Paşa Cad. No: 92/A

Başlangıç Saati : 26.04.2017 20: 30: 00

Bitiş Saati : 26.04.2017 22: 30: 00

Kategori : Metot

Tür : Sahne Sanatları

Ücretlimi? : Hayır

Kaynak: Etkinlik.io

<< Önceki Haber | Sonraki Haber >>

Atatürk Kültür Merkezi, Mustafa Kırantepe, Zerrin Yanıkkaya, Sarp Aydınoğlu, Serkan Keskin, Cem Yılmazer, Mithat Paşa, Zeynep Su, Yönetmen, 26 Nisan
reklam