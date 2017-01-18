Bir şirketin toplantı odası; iş görüşmesine gelen dört kişi, tüm hünerlerini ortaya koyup işi kapmak için gizem dolu çeşitli sınavlardan geçecekler.



İspanyol Jordi Galceran'ın 2003 yılında kaleme aldığı ve günümüz iş dünyasının acımasız yönlerini ortaya koyduğu bu oyun, yazarına dünya çapında bir ün getirdi. Semaver Kumpanya'nın sunduğu bu psikolojik gerilimi, nefeslerinizi tutarak izleyeceksiniz.



Yazan: Jordi Galceran



İspanyolca'dan çeviren: Zerrin Yanıkkaya



Yöneten: Serkan Keskin



Sahne Tasarımı: Cem Yılmazer



Müzik: Alper Maral



Yönetmen asistanı: Zeynep Su Kasapoğlu



Oynayanlar: Mustafa Kırantepe, Sarp Aydınoğlu, Serkan Keskin, Sezin Bozacı