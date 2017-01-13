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Metot

Metot

Metot oyunu ocak ayında Kadıköy Halk Eğitim Merkezi'nde sahnelenecek.

Metot

Metot oyunu ocak ayında Kadıköy Halk Eğitim Merkezi'nde sahnelenecek.

Bir şirketin toplantı odası; iş görüşmesine gelen dört kişi, tüm hünerlerini ortaya koyup işi kapmak için gizem dolu çeşitli sınavlardan geçecekler.

İspanyol Jordi Galceran'ın 2003 yılında kaleme aldığı ve günümüz iş dünyasının acımasız yönlerini ortaya koyduğu bu oyun, yazarına dünya çapında bir ün getirdi. Semaver Kumpanya'nın sunduğu bu psikolojik gerilimi, nefeslerinizi tutarak izleyeceksiniz.

Yazan: Jordi Galceran

İspanyolca'dan çeviren: Zerrin Yanıkkaya

Yöneten: Serkan Keskin

Sahne Tasarımı: Cem Yılmazer

Müzik: Alper Maral

Yönetmen asistanı: Zeynep Su Kasapoğlu

Oynayanlar: Mustafa Kırantepe, Sarp Aydınoğlu, Serkan Keskin, Sezin Bozacı

Kaynak: Etkinlik.io

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