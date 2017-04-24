MetLife Türkiye, 2017 yılı ilk çeyrek rakamlarını açıkladı.

MetLife Türkiye, Sigorta Prim Üretimde Hayat ve Emeklilik Şirketleri Arasında 2. Sırada

MetLife Türkiye, ilk çeyrek sonuçlarına göre hayat ve ferdi kaza branşında sektörün üzerinde bir büyüme gösterdi. Hayat ve ferdi kaza sigortalarında pazar % 49 büyürken MetLife Türkiye, geçen yılın aynı dönemine göre % 71 büyüyerek 188 Milyon TL prim üretimi ve % 10.7 pazar payı ile sektörde 2. sıraya yükseldi.

Ferdi kaza branşında, emeklilik ve hayat şirketleri arasındaki liderliğini kuruluşundan beri koruyan MetLife Türkiye, 2017 yılına yine güçlü bir başlangıç yaptı ve prim üretimini geçen yılın aynı dönemine göre %56 artırarak 51 milyon TL prim üretimine ulaştı. Bu prim üretimi ile emeklilik ve hayat şirketleri toplam ferdi kaza prim üretiminin 46%'sını gerçekleştirdi. Hayat branşında ise, sektör % 51 büyürken MetLife Türkiye % 78 ile sektörün üzerinde bir büyüme sergileyerek 137 milyon TL prim üretimi ile 4. sırada yer aldı.

Bireysel emeklilik sisteminde de başarılı bir yılı geride bırakan MetLife 2017 yılı ilk çeyreğinde de büyümeye devam etti ve fon büyüklüğünü 2016 yıl sonuna göre % 8 artırarak devlet katkısı dahil 1.3 Milyar TL fon büyüklüğüne ve 180 bin katılımcıya ulaştı.

MetLife Türkiye Genel Müdürü Deniz Yurtseven 2017'nin ilk çeyreğinde MetLife Türkiye'nin sergilediği performanstan duyduğu memnuniyeti vurgulayarak şöyle konuştu: "MetLife Türkiye olarak yılın ilk çeyreğinde ulaştığımız rakamlar son derece memnuniyet verici. Dünyada ve ülkemiz ekonomisinde yaşanan tüm iniş çıkışlara rağmen istikrarlı büyümemizi sürdürerek; hem MetLife'ın küresel ağı içindeki ağırlığımızı hem de Türkiye ekonomisine sağladığımız katkıyı artırmış olmak, bizler için gurur vesilesi oldu. Faaliyet gösterdiğimiz hayat, ferdi kaza ve bireysel emeklilik alanlarında yılın ilk çeyreğinde sektörün üzerinde bir büyüme performansı sergiledik ve toplamda 2 milyon müşteriye ulaştık. Başarımızda, stratejilerimiz doğrultusunda; global uzmanlığımız, yerel bilgi birikimimiz ve güçlü dağıtım kanallarımız sayesinde, müşterilerimizin yaşamlarını kolaylaştırma, onların ihtiyaç duydukları çözümleri en iyi ürün ve hizmetle karşılama konusunda belirlenen aksiyonları hayata geçirmemiz etkili oldu."

Yurtseven sözlerine şöyle devam etti: "MetLife Türkiye olarak, dünya çapında yaklaşık 100 milyon müşteriye hizmet veren MetLife'ın global bilgisini, 150 yıla yakın tecrübesini ve gücünü arkamıza alarak ülkemizde de müşterilerimizin hayatını kolaylaştırmak için çalışmaya devam edecek başarılarımıza yenilerini ekleyeceğiz."