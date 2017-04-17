Metin Yazarı Kimdir, Ne İş Yapar?

Reklam dünyasında sık sık duyulan sıfatlardan biri de Metin Yazarı. Peki Metin yazarı kimdir, ne iş yapar? Kuartet Reklam Ajansı'nın kurucusu Korkut Bayraktar'a sorduk. Bayraktar cevapla.tv kameralarına bakın sorumuzu nasıl yanıtladı?