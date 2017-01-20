Metin Uca - Aleksandır Telefonu Kaldır

Aleksandır Telefonu Kaldır, 20 Ocak'ta Denizli Çatalçeşme Oda Tiyatrosu Sahnesi'nde seyircisiyle buluşuyor.



"Cep telefonu olmadan yaşayamayanlar, telefonsuz bir hayatın hayalini bile kuramayanlar işte sizin bizim hepimizin eğlenceli bol kahkahalı öyküsü "Aleksandır Telefonu Kaldır" başlıyor.



Tarihin ilk kablosuz iletişiminden, tweeter atası posta güvercinine, uzay yolu dizisindeki konuşan kutudan günümüz cep telefonuna iletişimin hiç bilmediğimiz ilginç yanları ilk kez duyacağınız güldüren detayları ile "Aleksandır Telefonu Kaldır'da"!



Başrollerini Metin Uca ve Alexsander Graham Bell'in paylaştığı iki perdelik komedide cep telefonlarının bize özgü garip uygulamaları baş döndürücü teknolojik gelişmeleri ilişkileri, insanımızı nasıl etkilediği neşeli örneklerle ilk kez sahneye taşınıyor.



Delikli jeton'dan tarihin ilk whats up mesajına ilk santral memuremizin bilinmeyen tüm ilginç eğlenceli bilgileri de bu eğlenceli oyunca seyirci ile buluşuyor.



Emojiyi kullanan ilk tarihi karakter kimdi? Charlie Chapli'nin bir şakası nasıl gerçeğe dönüştü? Telefon sallayarak kimlere ulaşılır? ilk instagram uygulaması hangi müzede sergileniyor? Telefonda erkek ne der, kadın ne anlar garantili yanılma yöntemleri ve daha onlarca ayrıntı da Aleksandır Telefonu Kaldır oyununda...



Aleksandır Telefonu Kaldır telefonu kullanımınıza bakışınızı tamamen değiştirecek Türkiye'nin ilk cep telefonu kültürü oyunu..."