Metin Şentürk: "Ben kendimle değil hayatla dalga geçiyorum"

"HIZ REKORU KIRARAK ENGELLERİ KALDIRDIM"

Arabayla yaptığı hızla Guinness Rekorlar kitabına giren Metin Şentürk, kendisine yeni teklifler geldiğini söyleyerek "İmkansız değil, ama yine de imkanları zorlamamak lazım. Araba konusuna gelince de benim yaptığım hız rekoru değil 'hırs' rekoruydu aslında. Şunu söylemek istedim ben, 'Bu ülkede bu kadar engelli var, önlerindeki engelleri kaldırın. Hepsi başka başka alanlarla rekorlar kıracaktır' Bir mesajdı aslında benimkisi" dedi.

"BUNA KİMSE ENGEL OLAMAZ"

Metin Şentürk "Tek Yürek" şarkısıyla ilgili "Bütün aşk şarkılarının bir aşka dayanması gerekmiyor bence. Birini seveceksin ortaya bir şarkı çıkacak. Benim hayatımda böyle bir realite yok. Ama hayal edebilirsin, isteyebilirsin. Buna kimse engel olamaz" dedi.

"AKIL GÖRÜR, GÖZ YANSITIR"

Evinin bahçesinde huzuru bulduğunu söyleyen Metin Şentürk "Gözlerimi kapadığım zaman kendimi hoş hissedebildiğim durum... Somut olarak ifade etmek gerekirse; bahçeme çıktım, bir yandan çiçek kokusu diğer yandan kuş cıvıltısı... Bu bir manzaradır benim için. Asıl olan akıldır. Akıl görür, göz yansıtır" dedi.

"ANNEM BENİM İÇİN BİR 'ELMAS'TIR"

"Annem benim hayatımın mimarıdır, meleğimdir. Bugün oturduğum evin üstünde adı yazan hanımefendidir. Kalbimde bir elmastır" diyen Şentürk, küçükken kör olmasına neden olan kazayı da anlattı. Şentürk "Yedi çocuklu bir ailenin üyesiyim. Fatih'te oturuyorduk. O gün bizim evde boya yapıyorlarmış. Ben de uyuyorum diye masanın üzerine koymuşlar. Bir süre sonra uyanıyorum. Uyandığımda kafamın arkasını yere çarparak düşüyorum. Küçük beyin diye tabir edilen kısmı çarpıyorum yani. Kader diyelim. Yaşamak için de ölmek için de bir vesile lazım" dedi.



"AHLAKSIZ BİR TEKLİF ALDIM"

Şentürk, ilk albümünde yaşadığı bir olayıysa şöyle anlattı: "Sevenlerimle 'Bırakma Beni' isimli şarkıyla tanıştım. Bu şarkının adı da, tadı da başkadır benim için. Şunları da eklemek istiyorum. İlk yaptığım albüm tutmamıştı. Altı albümlük bir anlaşmam vardı yapım firmasıyla, ama iptal ettiler anlaşmayı. Hatta o yıl bana çok enteresan bir teklif yapıldı. Şu an kendisi hayatta, ismini vermeyeyim. 'İlk albüm tutmadı, ikincisini yapalım ve bu albüm tutarsa "bu çocuğun gözleri açılacak" diyelim' teklifinde bulundu. 'Ben böyle bir albüm, böyle bir reklam istemiyorum' diyerek reddettim. Ahlaksız bir teklifti benim için. 'Bırakma Beni' böyle bir süreçten sonra ortaya çıktı" dedi.

"SEKİZ YIL YATILI OKULDA OKUDUM"

Metin Şentürk "İlkokula giderken çok mutluydum. Ama annemin beni orda bırakması hayatımın en mutsuz anı olarak kaldı bende… Sekiz yıl boyunca yatılı okulda okudum. Okula alışma evresinde çok zorluklar yaşadım. Telefonla konuşmamız bile yasaktı" diyerek çocukluk anılarını paylaştı.