Metin Oktay'ın Doğum Günü - Metin Oktay'ın Hayatı - Metin Oktay Kimdir?

FutbolArena - Galatasaray'ın efsane oyuncularından olan Metin Oktay, 81 yıl önce bugün İzmir Karşıyaka'ya dünya geldi. Metin Oktay'ın hayatı, futbol kariyeri, bilinmeyen yönleri, unutulmayan sözleri ve özel hayatıyla ilgili tüm bilgiler haberimizde.
Metin Oktay kimdir? Metin Oktay'ın futbol kariyeri
2 Şubat 2913 doğumlu olan Metin Oktay, İzmir'in Karşıyaka ilçesinde hayata geldi. Futbol kariyerine İzmir'de Damlacıkspor'da başlayan Metin Oktay, 1954 yılında İzmirspor'a transfer oldu ve profesyonelliğe adım attı. Burada geçirdiği 1 sezonda yaşadığı şampiyonluk ve gol krallığının ardından Galatasaray'a transfer olan Metin Oktay, sarı kırmızılı takımda 3 sezon üst üste gol krallığı yaşadı. Milli Lig adı altında oynanan ligde de peş peşe gol krallıkları yaşayan Metin Oktay, 1961 yılında Palermo'ya transfer olarak Avrupa'ya açıldı. 1 yıl İtalyan takımında top koşturan Metin Oktay, yeniden Galatasaray'a döndü. Sarı-kırmızılı takımdaki ikinci döneminde üç lig, dört Türkiye Kupası ve iki Cumhurbaşkanlığı Kupası şampiyonluğu yaşadı. Öte yandan 1962-63, 1964-65 ve 1968-69 sezonlarında üç gol krallığı daha elde etti. 1962-63 sezonunda 38 gol atarak, Süper Lig tarihinin bir sezonda en fazla gol atan oyuncusu oldu. Bu rekor ardından 39 golle Tanju Çolak tarafından kırıldı.
Futbolculuk kariyerini sonlandırdıktan hemen sonra, 1969-70 sezonunda Galatasaray teknik direktörü Tomislav Kaloperović'in yardımcılığına getirildi; fakat sezon sonunda takımın teknik direktöründe değişikliğe gidilince görevinden ayrıldı. 1972-73 sezonu başında, bu kez Bursaspor'un teknik direktörlüğünü yapan Kaloperović'in yardımcısı oldu. Sezon ortasında Kaloperović'in görevden ayrılmasıyla Bursaspor'un teknik direktörlüğüne getirildi ve 1973 yılının sonuna kadar görevini sürdürdü. Sonrasında ise Galatasaray'da yöneticilik ve çeşitli gazetelerde spor yazarlığı yaptı. 13 Eylül 1991'de, Boğaziçi Köprüsü çıkışında geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybetti.
Metin Oktay'ın oynadığı sinema filmleri
Futbol dışındaki hayatıyla da dikkat çeken Metin Oktay, sinema filmlerinde de rol aldı. 1959 yapımı Gönül Kimi Severse adlı filmde küçük bir rolde, kendisi olarak yer aldı. Yine bu filmde Millî Lig'in 1959 sezonunun final maçlarının görüntüleri de yer almaktadır. 1965 yılında, senaryosu kendi yaşamı üzerine kurulan, yönetmenliğini Atıf Yılmaz'ın yaptığı Taçsız Kral filminde Ajda Pekkan, Ayten Gökçer ve Gönül Yazar ile başrol oynadı.
Metin Oktay ayrıca Tercüman, Milliyet ve Güneş gazetelerinde de spor yazarlığı yaptı. Hayatının son yıllarında da kaleme almaya başladığı otobiyografisi, yaşamını yitirdiği için yarım kaldı. Daha sonra manevi oğlu Rıfat Pala tarafından kitap tamamlandı ve 1994 yılında yayımlandı.
Metin Oktay'ın evlilikleri - Metin Oktay'ın özel yaşantısı
Taçsız Kral Metin Oktay, 1959 yılında İzmir'De Oya Sarı ile hayatını birleştirdi. Aynı yıl içerisinde Galatasaray'da oynamak isteyince İzmir'deki Oya Sarı'nın İstanbul'a gitmemesi üzerine eşinden ayrıldı. 1965 yılında Servet Kardıçalı ile evlenen Metin Oktay'ın 1 yıl sonra Zeynep adını veridği bir kız çocuğu dünyaya geldi fakat doğumdan birkaç saat sonra yaşamını yitirdi.
Metin Oktay, Askerliğini sekiz gün eksik yaptığı gerekçesiyle 2,5 aylık hapis cezasına çarptırıldı. Fakat Galatasaray yöneticilerinin teşebbüsüyle yeniden gözden geçirilen davada eksik gün sayısının 8 değil, 6 olduğu belirlendi. 28 Ekim günü çıkarılan kismî af kanununun ardından, 45 günlük ceza sonrasında hapishaneden çıktı.
Metin Oktay'ın Doğum Günü - Metin Oktay'ın Hayatı - Metin Oktay Kimdir?
FutbolArena - Galatasaray'ın efsane oyuncularından olan Metin Oktay, 81 yıl önce bugün İzmir Karşıyaka'ya dünya geldi.
FutbolArena - Galatasaray'ın efsane oyuncularından olan Metin Oktay, 81 yıl önce bugün İzmir Karşıyaka'ya dünya geldi. Metin Oktay'ın hayatı, futbol kariyeri, bilinmeyen yönleri, unutulmayan sözleri ve özel hayatıyla ilgili tüm bilgiler haberimizde.