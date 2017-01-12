Metin Külünk ile Söyleşi Ertelendi

Darıca Belediyesi tarafından düzenlenecek ve AK Parti İstanbul Milletvekili Metin Külünk'ün de katılacağı "15 Temmuz ve Sonrası" isimli söyleşi ileri bir tarihe ertelendi.



Darıca Belediyesi Adnan Menderes Kültür Merkezi'nde 14 Ocak 2017 Cumartesi akşamı AK Parti İstanbul Milletvekili Metin Külünk'ün katılımıyla yapılması planlanan söyleşi, TBMM'de devam eden Yeni Anayasa Görüşmeleri nedeniyle ileri bir tarihe ertelendiği açıklandı. - KOCAELİ