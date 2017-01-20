Metin-Kemal Kahraman

Çok sayıda albüm, film müziği, belgesel projelerinde yer alan Metin ve Kemal Kahraman kardeşler, 20 Ocak'ta müzikseverlerle buluşacak.



Yurt içi ve yurt dışında birçok konser veren ve çok sayıda albüm, film müziği, belgesel projelerinde yer alan Kahraman kardeşler, "Deniz Koydum Adını", "Meyman", "Dewrano", "Xece" gibi sevilen şarkılarının yanı sıra, tematik albüm repertuvarlarıyla da, 20 yıllık bir müzik hayatını geride bıraktı.



1993'de "Deniz Koydum Adını", 1995'de "Renklerde Yaşamak", 1997'de "Yaşlılar Dersim Türküleri Söylüyor", 1999'da "Ferfecir", 2000'de "Sürela", 2002'de "Meyman", 2006'da "Çeveré Hazaru", 2011'de "Saé Moru/Şahmaran" ve 2013'te de, bir film müziği albümü olarak, "Oğul"u yayımladılar.



1997 yılında yayımladıkları "Yaşlılar Dersim Türküleri Söylüyor" isimli dokumanter albüm, bölgenin otantik müziğini yaşlıların kendi ağzından aktarmasıyla, hem bir müzik albümü, hem de belge niteliği taşımaktadır. Albüm, Zazaca'nın özellikle genç kuşak sanatçılar arasında yeniden fark edilmesinde de, etkili oldu. 2000 yılında, "Sürela" albümü yayımlandı. Aynı yıl, Dersim halk müziği ozanlarından Zeynel Kahraman ve torunları Ercan Kahraman / Deniz Yıldırım ikilisiyle, Hozat bölgesi ağıtlarını ve düğün müziklerini örnekleyen "Melem Tıya" ve "Davul Gırnata" albümlerini yayımladılar.



Enstrumantal ağırlıklı albümleri "Ferfecir", yayımlandığı yıldan itibaren, televizyonda ve radyoda haber programlarının, belgesellerin, tiyatro oyunlarının ve filmlerin popüler eşlik müzikleri arasına girdi. "Ferfecir", dinleyiciler arasında da, ikilinin en sevilen çalışması olarak öne çıktı. 2007'de yayınlanan "Çeveré Hazaru" albümü, "Dersim Aleviliği" üzerine yaptıkları sözlü tarih çalışmasının bir ürünüdür. Kureyşanlı Pir Seyid Mahmut Yıldız'ın önemli katkılarıyla gerçekleşen bu albüm, hemen hepsi yeni derlenmiş Zazaca / Kürtçe beyitlerden oluşan müziklerinin yanı sıra, Dersim inanç sisteminde merkezi bir yerde duran Düzgın, Hızır gibi kutsiyetler ve inanç takvimi, ibadet rituelleri hakkında bilgiler içeren kitapçığıyla da, alanında önemli bir kaynaktır.



2011 yılında yayınladıkları Şahmaran albümünde, Şahmaran masalının Anadolu'nun yaşayan dilleri Türkçe, Arapça, Kürtçe ve Zazaca versiyonları bir araya getirilmiş, müzikal bir yaklaşımla sunulmuştur. Masalın Zazaca versiyonunda, Dersim'in önemli anlatıcı-ozanlarından Mırsaé Sılemani'nin anlatısı temel alınmıştır. Bunun yanı sıra albümde yer verilen, Mardin / Nusaybinli dengbej Ahmedi Berti'nin anlatısıyla beraber, masalın bugüne kadar bölük pörçük bilinen parçaları birleştirilmiş ve böylece anahtar simgelerle yüklü bu metnin çok katmanlı yapısı daha anlaşılır olmuştur.



Kahraman kardeşler, uzun zamandır üzerinde çalıştıkları ve Maviş Güneşer'in solist olarak yer aldığı, Dersim ağıtlarından oluşan, „Şüaré Dılgırani/ Küskün Ağıtlar" isimli, yeni bir albümü, önümüzdeki günlerde yayınlamayı planlıyor. Dersim'in siyasi tarihinden kesitleri ağıtlar yoluyla özetleyen bu albümde, Çanakkale Savaşı, Rus Harbi, 1938 katliamı, Kore Savaşı gibi sarsıcı toplumsal gelişmeler karşısında Dersim'in siyasi duruşuna açıklık getiren ağıtlara yer verilmiştir. Metin Kemal Kahraman'a Leyla Gencer Opera Sanat Merkezi'nde gerçekleştirecekleri konserde 2001 yılından itibaren çalıştıkları müzisyen arkadaşları viyolada Umut Kahraman ve kemanda Ahmet Tirgil eşlik edecek. Kahraman kardeşler bu konserinde tüm albümlerinde yer alan eserler seslendirecekler.