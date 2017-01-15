Tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden PEDER Samsun Şube Başkanı Metin Çağlarırmak, son yolculuğuna uğurlandı.



Akciğer kanseri olan ve bir süredir Eskişehir'deki hastanede tedavi gören Türkiye Polis Emeklileri Sosyal Yardımlaşma Derneği (PEDER) Samsun Şube Başkanı ve emekli başkomiser olan Metin Çağlarırmak, Cuma gecesi hayatını kaybetmişti. Çağlarırmak'ın cenazesi ailesi tarafından bu sabah Samsun'a getirildi. Samsun Büyük Camii'nde öğlen namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Metin Çağlarırmak'ın cenazesi Kıranköy Mezarlığı'nda toprağa verildi. Cenaze namazına, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz, İlkadım Belediye Başkanı Erdoğan Tok, Samsun Emniyet Müdürü Vedat Yavuz ile Çağlarırmak ailesi ve sevenleri katıldı. - SAMSUN