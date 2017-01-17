Metin Albayrak'tan Aziz Yıldırım'a Yanıt

FutbolArena Özel - Spor Toto Süper Lig'de zorlu Osmanlıspor deplasmanından 3 puan çıkaran Beşiktaş'ta yüzler gülüyor.



Beşiktaş Basın Sözcüsü Metin Albayrak, muhabirimiz Ertan Süzgün'e özel açıklamalarda bulundu.



"3 PUANLA BAŞLAMAK GÜZEL OLDU"



Ankara'dan 3 puanla dönmek önemli. Osmanlı ciddi iyi bir takım. 3 puan bizim için iyi oldu. İkinci yarıya galibiyetle başlamamız gerekiyordu. Öyle de oldu. Çok mutluyuz.



ŞENOL GÜNEŞ İDDİALARINA NET YANIT



Albayrak, hafta arası "Şenol Güneş gidiyor Jorge Jesus geliyor" gibi ortaya atılan iddialar için de şu ifadeleri kullandı. "Şenol hoca bizden memnun, biz de ondan memnunuz. Beşiktaş'ta çok iyi bir aile ortamımız var. Bunu tamamen bizi karıştırmak isteyenler ortaya atıyor. Çünkü bizim böyle olumsuz bir ortamımız yok. Bunlar maksatlı yapılan haberler."



"TFF KONGRE ZAMANLARI BELLİDİR"



Metin Albayrak, Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'ın TFF için "Gelin kulüpler olarak hep beraber seçime gidelim" çağrısı için de "Futbol Federasyonu'nun seçim kongre zamanları bellidir. O zamanlar adaylar çıkar. Oylar kullanılır. Kim seçildiyse o kazanır. Bizim bizi yönetenler hakkında bir şeyler söylememiz olmaz." ifadelerini kullandı.



Haber: Ertan SÜZGÜN