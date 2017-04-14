Metin Albayrak: Lyon, Yaptıkları Hatayı Haklı Konuma Getirmeye Çalışıyor

Lyon-Beşiktaş maçı öncesi ve sonrasında çıkan olaylarla ilgili olarkak Beşiktaş Yöneticisi Metin Albayrak, değerlendirmelerde bulundu.

İşte Metin Albayrak'ın Lyon-Beşiktaş maçıyla ilgili değerlendirmeleri:

"İKİNCİ MAÇA HAZIR OLACAĞIZ"

"İyi hazırlandık, iyi oynadık. Erken golü bulunca iyi olmuştu. Maçın sonunda golleri yedik ve 2-1 mağlup olduk. Herkes çok üzgün. Maçtan önce 2-1 bu maç deseydik, herkes hemfikir olarak İstanbul'a bu skorla dönülür diyecekti. 80'den sonra iki gol yenince bir moral bozukluğu oldu herkeste. İstanbul'a döndük. Yarından itibaren perşembe günkü maça hazır olacağız."

"UEFA, BUNU LYON'A DEKLARE ETTİ"

"Bu Yavuz Hırsız hesabı. Kendi yaptığı hatayı, haklı konuma getirmeye çalışıyorlar. Bizim resmi olarak 3 bin kişilik ayrılan yer dışında giren taraftarlar, bizim yetkimiz dışındadır. UEFA'ya bildirdik. Dün bunu UEFA'ya tekrar gösterdik, maç gözlemci ve yetkililerine. UEFA, bunu Lyonlu yetkililere deklare etti. Onlar ceza alacaklar. Ceza alacaklarını bildiklerinden böyle davranıyorlar. O biletleri biz satmadık. Onları Lyon kulübü satmıştır. Maçın bütün güvenliğini onlar sağlamak zorundalardı."

"SALDIRAN, ATLAYAN, TAŞKINLIK YAPAN FRANSIZLAR"

"Bizim oradaki taraftarımıza saldıran Fransızlar, golden sonra sahaya atlayan Fransızlar, kendi taraftarlarının yaptığı taşkınlığa karşı Türk taraftarlar sadece kendilerini korumuşlardır. Beşiktaş'ın hakkını her yerde, her platformda savunacağız."

"QUARESMA OYNAYACAK"

"Quaresma'da şu an bir sıkıntı yok. Sağlık ekibimiz 1 hafta dinlendirmeyi istedi. Bakacağız, büyük ihtimalle oynayacak."

"FABRİ BİZİ ÇOK MAÇTA KURTARDI"

"Maçtan sonra takım halinde çok üzgündüler. Sonunda hayat devam ediyor. Çok maçta da bizi Fabri kurtardı. Kendisi çok üzgün. Fabri bizim için diğerleri gibi çok önemli bir oyuncu."

"Başkanımız Fikret Orman, sürekli olarak Servet Yardımcı ile kontak halindeydi. Her şeyden haberleri var."