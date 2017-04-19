Metin Albayrak: "Bu Skandal Kararın Tartışılacak Bir Yönü Yok"

Beşiktaş yönetimi, UEFA'nın Lyon - Beşiktaş maçı için verdiği "2 yıl içinde benzer olayların tekrarlaması durumunda 1 yıl men cezası" kararını skandal bir karar olarak yorumladı ve tahkime gideceğini açıkladı.



Beşiktaş Basın Sözcüsü Metin Albayrak, "Bizim sorumluluğumuzda olmayan olaylarda Lyon ile eşit tutulup aynı cezaya çarptırılmamız UEFA'nın ne kadar taraflı bir karar verdiğini gösteriyor. Bu skandal kararın tartışılacak hiç bir yönü yok. Biz maçtan önce de UEFA'ya tüm başvurularımızı yaptık. 17 bin Türk vatandaşa bilet satıyorlar bunlar bizim sorumluluğumuzda olamaz diye bildirdik. Çıkan olayların sorumluluğu tamamen Lyon emniyetinde iken verilen bu cezayı kabul etmek mümkün değil.



Bu artık sadece Beşiktaş'ın değil Türkiye'nin meselesidir. Gerekçeli karar bize ulaştıktan sonra gerekli tüm hukuki girişimleri hemen başlatacağız ve bu cezanın kaldırılması için ne gerekiyorsa yapacağız" diye konuştu.



ALİ DANAŞ - İSTANBUL - DHA