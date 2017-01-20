Metin Albayrak: 'Aziz Yıldırım'ın Söyledikleri Doğru'

FutbolArena - Beşiktaş Basın Sözcüsü Metin Albayrak, Aziz Yıldırım'ın Adanaspor maçı sonrası altyapıyla ilgili yaptığı değerlendirmelere destek verdi.



Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım'ın altyapıya yönelmek gerektiğiyle ilgili açıklamalarına hak verdiklerini belirten Albayrak, şunları kaydetti:



"Aziz Yıldırım'ın söyledikleri doğru. Türk futbolunda gelişen, gelecek vadeden oyuncu sayısı çok az. Bunun planlaması daha önce yapılmalıydı. 4 sene önce biz bu planlamayla geldik ama ne hikmetse federasyon, kulüplerin baskılarından sonra 14 yabancıya döndü. Biz Türk futbolcularına güveniyoruz. Bir başarı olacaksa onların büyük katkı sağlayacağına inanan bir kulübüz. Aziz Bey genel anlamda Türk futbolu için doğru bir tespitte bulunmuştur. Fenerbahçe ile kupada karşılaşacağız. Güzel bir derbi olacak. Vodafone Arena'da onları ağırlamaktan mutlu olacağız. Stadımız açıldıktan sonra ilk Fenerbahçe derbisi olacak. Bu sene iki kere gelecekler. Umarım iki maçımızı da kazanıp yolumuza devam ederiz."