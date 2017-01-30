Meteorolojik Uyarı

Konya, Karaman, Aksaray ve Niğde genelinde buzlanma ve don olayının beklendiği bildirildi.



Meteoroloji 8. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, bölgede havanın parçalı bulutlu ve sıcaklıkların mevsim normallerinin altında seyredeceği kaydedildi.



Bölgede, buzlanma ve don olayının beklendiği ifade edilen açıklamada, vatandaşlar oluşabilecek olumsuz şartlara karşı tedbirli olmaları konusunda uyarıldı.



Öte yandan, bölgede rüzgarın kuzeydoğu yönünden hafif yer yer orta kuvvette eseceği tahmininde bulunuldu.