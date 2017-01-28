Meteorolojik Uyarı

Konya, Karaman, Aksaray ve Niğde genelinde, aralıklı kar yağışı, buzlanma ve don olayının beklendiği bildirildi.



Meteoroloji 8. Bölge Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, bölgede hava sıcaklığında önemli bir değişikliğin olmayacağı kaydedildi.



Aralıklı kar yağışı, buzlanma ve don olayının beklendiği ifade edilen açıklamada, rüzgarın kuzey yönlerden kuvvetli eseceği tahmininde bulunuldu.



Öte yandan vatandaşlar oluşabilecek olumsuz şartlara karşı tedbirli olmaları konusunda uyarıldı.