Meteorolojik Uyarı

Konya, Karaman, Aksaray ve Niğde genelinde, kar yağışı, buzlanma ve don olayının beklendiği bildirildi.



Meteoroloji 8. Bölge Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, bölgede hava sıcaklığının 6 derece azalarak mevsim normallerinin altında seyredeceği kaydedildi.



Kar yağışı, buzlanma ve don olayının beklendiği de ifade edilen açıklamada, rüzgarın kuzey yönlerden kuvvetli yer yer fırtına şeklinde eseceği tahmininde bulunuldu.



Öte yandan vatandaşlar oluşabilecek olumsuz şartlara karşı tedbirli olmaları konusunda uyarıldı.