Meteoroloji Bölgesel Tahmin ve Uyarı Merkezi, Antalya Körfezi için denizde kuvvetli fırtına, Bodrum-Kumluca arası için ise fırtına uyarısında bulundu.
Merkezden yapılan açıklamada, Antalya Körfezi'nde denizde rüzgarın kuzey ve kuzey batıdan 7 ila 9 kuvvetinde kuvvetli fırtına şeklinde, Bodrum-Kumluca arasında ise 6-8 arasında fırtına şeklinde eseceğinin tahmin edildiği belirtildi.
Açıklamada, fırtınanın pazar gününün ilk saatlerinde etkisini kaybedeceği, olumsuzluklara karşı denizciler ile balıkçıların dikkatli ve tedbirli olması gerektiği kaydedildi.
Meteorolojik Uyarı
Meteoroloji Bölgesel Tahmin ve Uyarı Merkezi, Antalya Körfezi için denizde kuvvetli fırtına, Bodrum-Kumluca arası için ise fırtına uyarısında bulundu.
Meteoroloji Bölgesel Tahmin ve Uyarı Merkezi, Antalya Körfezi için denizde kuvvetli fırtına, Bodrum-Kumluca arası için ise fırtına uyarısında bulundu.
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