Konya, Karaman, Aksaray ve Niğde genelinde havanın çok bulutlu olacağı, Konya'nın kuzeyinin de hafif kar yağışlı geçeceği bildirildi.
Meteoroloji 8. Bölge Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, bölgede hava sıcaklığının 3 derece artacağı kaydedildi.
Bölgede havanın çok bulutlu olacağı ve Konya'nın kuzeyinin de hafif kar yağışlı geçeceği ifade edilen açıklamada, rüzgarın değişik yönlerden hafif eseceği tahmininde bulunuldu.
İç Anadolu Bölgesine Meteorolojik Uyarı
Konya, Karaman, Aksaray ve Niğde genelinde havanın çok bulutlu olacağı, Konya'nın kuzeyinin de hafif kar yağışlı geçeceği bildirildi.
Konya, Karaman, Aksaray ve Niğde genelinde havanın çok bulutlu olacağı, Konya'nın kuzeyinin de hafif kar yağışlı geçeceği bildirildi.
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