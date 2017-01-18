İç Anadolu Bölgesine Meteorolojik Uyarı

Konya, Karaman, Aksaray ve Niğde genelinde havanın çok bulutlu olacağı, Konya'nın kuzeyinin de hafif kar yağışlı geçeceği bildirildi.

İç Anadolu Bölgesine Meteorolojik Uyarı

Konya, Karaman, Aksaray ve Niğde genelinde havanın çok bulutlu olacağı, Konya'nın kuzeyinin de hafif kar yağışlı geçeceği bildirildi.

Meteoroloji 8. Bölge Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, bölgede hava sıcaklığının 3 derece artacağı kaydedildi.

Bölgede havanın çok bulutlu olacağı ve Konya'nın kuzeyinin de hafif kar yağışlı geçeceği ifade edilen açıklamada, rüzgarın değişik yönlerden hafif eseceği tahmininde bulunuldu.

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Meteoroloji, Aksaray, Karaman, Niğde, Konya, Kar
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