Meteorolojik Uyarı

Malatya, Adıyaman, Elazığ, Bingöl ve Tunceli'de buzlanma ve don bekleniyor.



Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğünden yapılan uyarıya göre, bölge genelinde havanın parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.



Hava sıcaklıklarında 2-4 derecelik artış beklenen bölgede, rüzgarlar değişik yönlerden hafif, yer yer orta kuvvette esecek.



Bölge genelinde gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı ile yer yer sis ve pus hadisesi beklendiğinden, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı yetkililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması gerekiyor.