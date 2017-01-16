Meteorolojik Uyarı

Konya, Karaman, Aksaray ve Niğde genelinde havanın aralıklı yağmurlu olacağı, buzlanma ve don olayıyla yer yer sis hadisesinin beklendiği bildirildi.



Meteoroloji 8. Bölge Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, bölgede hava sıcaklığında önemli bir değişikliğin beklenmediği kaydedildi.



Bölgede havanın aralıklı yağmurlu olacağı, buzlanma ve don olayıyla yer yer sis hadisesinin beklendiği uyarısı yapılan açıklamada, rüzgarın güney yönlerden hafif yer yer orta kuvvette eseceği tahmininde bulunuldu.