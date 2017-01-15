Meteorolojik Uyarı

Konya, Karaman, Aksaray ve Niğde genelinde havanın parçalı bulutlu olacağı ve yer yer sis hadisesinin beklendiği bildirildi.



Meteoroloji 8. Bölge Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, bölgede hava sıcaklığında önemli bir değişikliğin beklenmediği kaydedildi.



Bölgede havanın parçalı bulutlu ve yer yer sis hadisesinin beklendiği ifade edilen açıklamada, rüzgarın güney yönlerden hafif yer yer orta kuvvette eseceği tahmininde bulunuldu.