Meteorolojik Uyarı

Malatya, Adıyaman, Elazığ, Bingöl ve Tunceli'de buzlanma ve don bekleniyor.



Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, havanın Malatya, Elazığ ve Tunceli'de az bulutlu ve açık, Adıyaman'da az bulutlu ve açık, gece saatlerinden itibaren parçalı bulutlu, Bingöl'de ise çok bulutlu, öğlen saatlerinden itibaren açık ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.



Hava sıcaklıklarında 1-2 derecelik artış beklenen bölgede, rüzgarlar değişik yönlerden hafif, yer yer orta kuvvette esecek.



Bölge genelinde buzlanma ve don olayıyla yer yer sis ve pus beklendiğinden yetkililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması gerekiyor.