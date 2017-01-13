Meteorolojik Uyarı

Meteorolojiden Malatya, Adıyaman, Elazığ, Tunceli ve Bingöl için buzlanma ve don uyarısı yapıldı.



Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, havanın Elazığ, Malatya ve Adıyaman'da parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde aralıklı karla karışık yağmur ve hafif kar yağışlı, Tunceli parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde aralıklı hafif kar yağışlı, Bingöl'ün ise parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.



Sıcaklıklarda önemli bir değişikliğin beklenmediği bölgede, rüzgarların değişik yönlerden hafif kuvvette, yer yer de orta kuvvette esmesi bekleniyor.



Açıklamada söz konusu bu illerde gece ve sabah saatlerinde yer yer sis ve pus hadiseleriyle buzlanma ve don olayı beklendiğinden dolayı oluşabilecek risklere karşı vatandaşlardan dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.