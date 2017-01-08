Meteorolojik Uyarı

Konya, Karaman, Aksaray ve Niğde genelinin batı, güneybatı ve güney kesimlerinde yoğun kar yağışının beklendiği bildirildi.



Meteoroloji 8. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, bölgede hava sıcaklıklığının 13 derece azalacağı belirtildi.



Bölgede havanın yoğun kar yağışlı olacağının beklendiği kaydedilen açıklamada, rüzgarın güneyden orta yönünden kuvvette, akşam saatlerinde ise kuzeyden orta kuvvette eseceği tahmininde bulunuldu.



Öte yandan vatandaşlar çatı uçması, soba zehirlenmesi ve ulaşımda aksamalara karşı uyarıldı.