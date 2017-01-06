Meteorolojik Uyarı

Çorum Valiliği, hava koşulları nedeniyle oluşabilecek buzlanma, don ve sağlık sorunları gibi olumsuzluklara karşı uyarıda bulundu.



Valilikten yapılan açıklamada, Meteoroloji 10. Bölge Müdürlüğü verilerine göre Balkanlar üzerinden gelen aşırı soğuk havayla yarın hava sıcaklığında ani düşüş beklendiği belirtildi.



Hafta ortasına kadar soğuk havanın etkili olacağı kaydedilen açıklamada, "Yapılan son değerlendirmelere göre, Balkanlar üzerinden gelen soğuk havayla cumartesi öğle saatlerinden sonra bölgemizin batısından başlayarak hava sıcaklıkları ani düşüşle mevsim normallerinin 4-9 derece altında olacağı tahmin edilmektedir." ifade edildi.



Açıklamada, hava koşulları nedeniyle hafta boyunca ulaşımda aksamalar, buzlanma, don olayları ve sağlık sorunlarının yaşanabileceği vurgulanarak, ilgililer ve vatandaşların, dikkatli ve hazırlıklı olmaları uyarısı yapıldı.