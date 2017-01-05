Meteorolojik Uyarı

Konya, Karaman, Aksaray ve Niğde genelinde karla karışık yağmur, buzlanma ve don olayının beklendiği bildirildi.



Meteoroloji 8. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, bölgede hava sıcaklıklığının 5 derece artacağı belirtildi.



Bölgede havanın karla karışık yağmurlu olacağı, buzlanma ve don olayının beklendiği kaydedilen açıklamada, rüzgarın güneybatı yönünden kuvvetli, yer yer fırtına şeklinde eseceği tahmininde bulunuldu.



Öte yandan vatandaşlar çatı uçması, soba zehirlenmesi ve ulaşımda aksamalara karşı uyarıldı.