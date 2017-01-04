Meteorolojik Uyarı

Meteorolojiden Malatya, Adıyaman, Elazığ, Tunceli ve Bingöl için buzlanma ve don uyarısı yapıldı.



Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölgede havanın parçalı ve çok bulutlu, Adıyaman'da perşembe günü ilk saatlerden itibaren karla karışık yağmurlu geçmesi tahmin ediliyor.



Sıcaklıklarda önemli bir değişikliğin beklenmediği bölgede, rüzgarların gün içinde kuzeyden, öğleden sonra güney yönlerinden hafif kuvvette, yer yer de orta kuvvette esmesi bekleniyor.



Açıklamada söz konusu bu illerde gece ve sabah saatlerinde yer yer sis ve pus hadiseleriyle buzlanma ve don olayı beklendiğinden dolayı oluşabilecek risklere karşı vatandaşlardan dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.