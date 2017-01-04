Meteorolojik Uyarı

Konya, Karaman, Aksaray ve Niğde'de, buzlanma ve don olayıyla yer yer sis beklendiği bildirildi.



Meteoroloji 8. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, bölgede hava sıcaklıklığının mevsim normallerinin altında seyredeceği belirtildi.



Bölgede havanın çok bulutlu olacağı, bunun yanında buzlanma ve don olayıyla, yer yer sis beklendiği kaydedilen açıklamada, rüzgarın güney yönlerden hafif yer yer orta kuvvette eseceği tahmininde bulunuldu.