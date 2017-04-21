Meteorolojik Bilgilendirme
Konya, Karaman, Aksaray ve Niğde genelinde havanın parçalı bulutlu olacağının beklendiği bildirildi.
Konya, Karaman, Aksaray ve Niğde genelinde havanın parçalı bulutlu olacağının beklendiği bildirildi.
Meteoroloji 8. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, bölgede hava sıcaklığında önemli bir değişikliğin olmayacağı kaydedildi.
Bölgede, havanın parçalı bulutlu olacağı ifade edilen açıklamada, rüzgarın güneybatı yönünden orta yer yer kuvvetli eseceğinin tahmin edildiği aktarıldı.