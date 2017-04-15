Meteorolojik Bilgilendirme
Konya, Karaman, Aksaray ve Niğde genelinde havanın parçalı bulutlu olacağının beklendiği bildirildi.
Konya, Karaman, Aksaray ve Niğde genelinde havanın parçalı bulutlu olacağının beklendiği bildirildi.
Meteoroloji 8. Bölge Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, bölgede hava sıcaklığının 3 derece artacağı kaydedildi.
Bölgede, havanın parçalı bulutlu olacağı ifade edilen açıklamada, rüzgarın kuzey yönlerden hafif yer yer orta kuvvette eseceğinin tahmin edildiği aktarıldı.