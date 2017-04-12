Meteorolojik Bilgilendirme

Konya, Karaman, Aksaray ve Niğde genelinde havanın sağanak yağışlı olacağının beklendiği bildirildi.



Meteoroloji 8. Bölge Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, bölgede hava sıcaklığında önemli bir değişikliğin olmayacağı kaydedildi.



Bölgede, havanın sağanak yağışlı olacağı ifade edilen açıklamada, rüzgarın değişik yönlerden hafif yer yer orta kuvvette eseceğinin tahmin edildiği aktarıldı.