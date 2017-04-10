Meteorolojiden Zirai Don Uyarısı

Doğu Karadeniz Bölgesi'nin iç kesimleri için Meteoroloji Bölge Müdürlüğü tarafından zirai don uyarısında bulunuldu.



Meteoroloji Bölge Müdürlüğü'nden bugünden itibaren 12 Nisan sabahına kadar yapılan uyarıda "Bölgemizin iç kesimlerinde hafif, zaman zaman orta kuvvette, Gümüşhane ve Bayburt çevrelerinde kuvvetli olmak üzere zirai don olayı beklendiğinden zirai faaliyetlerle uğraşan üreticilerimizin dikkatli ve tedbirli olması gerekmektedir" denildi. - TRABZON