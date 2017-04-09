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Meteorolojiden Zirai Don Uyarısı
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Meteorolojiden Zirai Don Uyarısı

Meteoroloji Malatya, Elazığ, Tunceli, Bingöl ve Adıyaman'da zirai don riski bulunuyor uyarısı yaptı.

Meteorolojiden Zirai Don Uyarısı

Meteoroloji Malatya, Elazığ, Tunceli, Bingöl ve Adıyaman'da zirai don riski bulunuyor uyarısı yaptı.

Kaynak: Dunya.com

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Meteoroloji, Adıyaman, Tunceli, Malatya, Bingöl, Elazığ
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