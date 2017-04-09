Meteorolojiden Zirai Don Uyarısı
Meteoroloji Malatya, Elazığ, Tunceli, Bingöl ve Adıyaman'da zirai don riski bulunuyor uyarısı yaptı.
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