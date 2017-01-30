Meteorolojiden Zirai Don Uyarısı

İzmir, Çanakkale, Balıkesir, Manisa ve Aydın'da bu geceden itibaren 2 Şubat'a kadar zirai don beklendiği bildirildi.



Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bir haftadır etkisini gösteren soğuk havanın 2 Şubat Perşembe sabahına kadar süreceği tahmin ediliyor.



Soğuk havanın etkisiyle Ege Bölgesi'nin kıyı ve iç kesimlerinde hafif ve orta kuvvette zirai don bekleniyor.



Zirai dona karşı üreticilerin dikkatli ve tedbirli davranmaları gerekiyor.