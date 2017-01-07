Meteorolojiden "Zirai Don" Uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Marmara, Ege ve Batı Akdeniz'in kıyı kesimleri için zirai don uyarısında bulundu.



Genel Müdürlükten yapılan yazılı açıklamada, zirai faaliyetlerin ve seracılığın devam ettiği Marmara, Ege ve Batı Akdeniz'in kıyı kesimlerinde bu geceden itibaren çarşamba günü sabah saatlerine kadar orta kuvvette zirai don olayı beklendiği belirtildi.



Açıklamada, zirai faaliyetle ve seracılıkla uğraşan üreticilerin dikkatli ve tedbirli olmaları gerektiği vurgulandı.