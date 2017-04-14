Meteorolojiden, Şiddetli Rüzgar Uyarısı

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü, 3 il için şiddetli yağış uyarısını yenilerken, bölge genelinde rüzgarın zaman zaman 60 kilometre hızla eseceğini bildirdi.



Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü Elazığ Veri ve Tahmin Uyarı Merkezi tarafından yapılan açıklamada," Bölge genelinde havanın sağanak ve gök gürültülü yağışlı geçeceği, yağışların Elazığ, Bingöl ve Tunceli'de lokal olarak yer yer kuvvetli olacağı tahmin edilmektedir. Rüzgarların genel olarak güneydoğulu yönlerden orta yer yer kuvvetli esmesi, hızının saatte 40 ile 60 kilometre arasında olması bekleniyor. Sıcaklıklarda ise 2 ile 4 derece arasında artış tahmin ediliyor" denildi.



Bölge genelinde zaman zaman saatte 60 kilometre hızla esmesi beklenen rüzgar nedeniyle ilgililerin tedbirli olmasını isteyen merkez, şiddetli yağış beklenen 3 il için de sel gibi muhtemel olumsuzluklara karşı dikkatli olunması konusunda uyardı. - ELAZIĞ