Meteorolojiden Kuvvetli Yağış Uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğünce güneydoğuda kuvvetli yağış beklendiği bildirildi.



Genel Müdürlükten yapılan yazılı açıklamada, yurdun güneydoğu kesimlerinde görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanağın, Diyarbakır, Mardin, Adıyaman, Siirt, Batman, Şanlıurfa, Elazığ'ın doğusu, Bingöl ile Şırnak çevrelerinde kuvvetli olacağı belirtildi.



Açıklamada, ani sel, su baskını, yıldırım gibi yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli davranılması gerektiği ifade edildi.