Meteorolojiden Kuvvetli Sağanak Uyarısı

Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin bazı illerinde yarın kuvvetli ve gök gürültülü sağanak uyarısı yapıldı.



Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Diyarbakır, Batman, Siirt ve Şırnak'ta kuvvetli sağanak ve zamanla gök gürültülü sağanak bekleniyor.



Meydana gelebilecek sel, su baskını, yıldırım ve yağış anında kuvvetli rüzgar, heyelan, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.