Meteorolojiden Kuvvetli Sağanak Uyarısı

Doğu ve Güneydoğu illerinde, bu geceden itibaren kuvvetli sağanak yağışın beklendiği bildirildi.



Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, bugün yurdun Güneydoğu ve Doğu bölgelerinde görülen ve yer yer etkili olan sağanağın bu gece ve yarın Tunceli, Bingöl, Muş, Bitlis, Diyarbakır'ın kuzey ilçeleri, Batman, Siirt, Şırnak, Hakkari ile Van'ın güney ilçelerinde çok kuvvetli olması bekleniyor.



Açıklamada, vatandaşlardan ani sel, su baskını ve kar erimeleri gibi meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları gerektiği belirtildi.