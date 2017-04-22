Meteorolojiden Kuvvetli Rüzgar ve Yağış Uyarısı
Doğu Anadolu Bölgesinde kuvvetli rüzgar ve sağanak bekleniyor.
Doğu Anadolu Bölgesinde kuvvetli rüzgar ve sağanak bekleniyor.
Kaynak: Dunya.com
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