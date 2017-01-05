Meteorolojiden Fırtına Uyarısı

Karabük, Bolu, Çankırı ve Kırıkkale çevrelerinde rüzgarın güneyli yönlerden kuvvetli, zaman zaman fırtına şeklinde eseceği uyarısında bulunuldu.



Karabük Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre rüzgarın bugün Karabük, Bolu, Çankırı ve Kırıkkale çevrelerinde güneyli yönlerden kuvvetli, zaman zaman fırtına (60-80 km/saat) şeklinde esmesinin beklendiği belirtildi.



Olumsuz durumların yaşanabileceğinin altının çizildiği açıklamada, soba ve doğalgaz kaynaklı baca gazı zehirlenmeleri, ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç ve direklerin devrilmesi, kar erimeleri gibi olumsuz durumlara karşı vatandaşlara uyarıda bulunuldu.