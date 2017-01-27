Meteorolojiden 5 İlde Kuvvetli Buzlanma ve Don Uyarısı

Malatya, Adıyaman, Elazığ, Tunceli ile Bingöl için kuvvetli buzlanma ve don uyarısı yapıldı.



Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Malatya, Elazığ, Adıyaman, Tunceli ve Bingöl'ü kapsayan bölge genelinde kar yağışlarının 28 Ocak günü öğle saatlerinden itibaren etkisini kaybetmesi tahmin ediliyor.



Havanın 3 Şubat tarihine kadar az bulutlu ve açık, rüzgarın ise kuzeybatılı yönlerden orta kuvvette esecek olması nedeniyle bölge genelinde kuvvetli buzlanma ve don olayı beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşların tedbirli olması istendi.