Meteorolojiden 5 İl İçin Zirai Don Uyarısı

Sivas, Kayseri, Kırşehir, Nevşehir ve Yozgat için hafif ve orta kuvvette zirai don riski uyarısı yapıldı.



Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezinden yapılan açıklamaya göre, bu gece ve yarın sabah saatlerinde Sivas, Kayseri, Kırşehir, Nevşehir ve Yozgat'ta hafif ve yüksek kesimlerde orta kuvvette zirai don olayı bekleniyor.



Üreticilere, muhtemel risklere karşı dikkatli ve tedbirli olmaları uyarısında bulunuldu.